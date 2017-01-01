Фінал Ліги чемпіонів: де дивитися матч «Ювентус» – «Реал»
- Сьогодні, 20:12
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Список трансляцій матчу в Кардіффі 3 червня 2017 року на ТБ і в інтернеті
Сьогодні в столиці Уельсу Кардіффі на стадіоні «Національний» о 21:45 розпочнеться головний матч клубного європейського футболу – фінал Ліги чемпіонів «Ювентус – «Реал».
«Реал» постарається стати першим клубом, хто виграє Лігу чемпіонів двічі поспіль.Фанати «Ювентуса», в свою чергу, будуть переживати за легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона, який вигравав всі можливі трофеї, крім кубка ЛЧ.
Букмекери вважають «Реал» невеликим фаворитом матчу. Котирування на завоювання титулу: 1.87 – 2.05 на користь іспанського клубу, тобто ймовірність приїзду кубка Ліги чемпіонів в Мадрид складає 52% проти 48% ймовірності перемоги «Юве».
«Ювентус» – «Реал» на ТБ:
- Украина – Канал Футбол
- Італія – Canale 5, Premium Sport HD, RSI La 2
- Іспанія – Movistar +, Antena 3, TV3
- Португалія – RTP 1
- Німеччина - ZDF, SRF zwei, Ske Sport 1 HD
- Англія – BT Sport Showcase, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2
- Франція – Canal 8, beIN Sports 1
- Польща – TVP 1, Canal + Polska
- Угорщина – M4 Sports
- Білорусь - Беларусь
- Канада – TSN GO, futboTV Canada, beIN Sports Canada
- США - FOX Deportes, futboTV, Fox Sports GO, ESPN Deportes Radio