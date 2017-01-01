Фінал Ліги чемпіонів: де дивитися матч «Ювентус» – «Реал»

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Список трансляцій матчу в Кардіффі 3 червня 2017 року на ТБ і в інтернеті

Сьогодні в столиці Уельсу Кардіффі на стадіоні «Національний» о 21:45 розпочнеться головний матч клубного європейського футболу – фінал Ліги чемпіонів «Ювентус – «Реал».



«Реал» постарається стати першим клубом, хто виграє Лігу чемпіонів двічі поспіль.Фанати «Ювентуса», в свою чергу, будуть переживати за легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона, який вигравав всі можливі трофеї, крім кубка ЛЧ.



Букмекери вважають «Реал» невеликим фаворитом матчу. Котирування на завоювання титулу: 1.87 – 2.05 на користь іспанського клубу, тобто ймовірність приїзду кубка Ліги чемпіонів в Мадрид складає 52% проти 48% ймовірності перемоги «Юве».



«Ювентус» – «Реал» на ТБ: