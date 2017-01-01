  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Фінал Ліги чемпіонів: де дивитися матч «Ювентус» – «Реал»

    • Сьогодні, 20:12
    • Розсилка

    Список трансляцій матчу в Кардіффі 3 червня 2017 року на ТБ і в інтернеті

    Сьогодні в столиці Уельсу Кардіффі на стадіоні «Національний» о 21:45 розпочнеться головний матч клубного європейського футболу – фінал Ліги чемпіонів «Ювентус – «Реал».

    «Реал» постарається стати першим клубом, хто виграє Лігу чемпіонів двічі поспіль.Фанати «Ювентуса», в свою чергу, будуть переживати за легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона, який вигравав всі можливі трофеї, крім кубка ЛЧ.

    Букмекери вважають «Реал» невеликим фаворитом матчу. Котирування на завоювання титулу: 1.87 – 2.05 на користь іспанського клубу, тобто ймовірність приїзду кубка Ліги чемпіонів в Мадрид складає 52% проти 48% ймовірності перемоги «Юве».

    «Ювентус»«Реал» на ТБ:

    • Украина – Канал Футбол
    • Італія – Canale 5, Premium Sport HD, RSI La 2
    • Іспанія – Movistar +, Antena 3, TV3
    • Португалія – RTP 1
    • Німеччина - ZDF, SRF zwei, Ske Sport 1 HD
    • Англія – BT Sport Showcase, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2
    • Франція – Canal 8, beIN Sports 1
    • Польща – TVP 1, Canal + Polska
    • Угорщина – M4 Sports
    • Білорусь - Беларусь
    • Канада – TSN GO, futboTV Canada, beIN Sports Canada
    • США - FOX Deportes, futboTV, Fox Sports GO, ESPN Deportes Radio
    Канада Угорщина Португалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ