Лаукканен здобула другу перемогу в гонці КС з біатлону, Джима - 11-а

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Українка відстала майже на 2 хвилини від переможниці і не зуміла потрапити в десятку найсильніших

У Холменколлені (Норвегія) завершилася гонка переслідування заключного етапу Кубка світу з біатлону, де другу перемогу поспіль (з урахуванням вчорашнього спринту) здобула Марі Лаукканен з Фінляндії.

Краща з українок - Юлія Джима - фінішувала на 11-му місці, піднявшись у порівнянні зі спринтерською гонкою на 2 позиції вгору. Українка допустила два промахи на стрільбі і відстала від переможниці на 1 хвилину 57,3 секунди. У свою чергу, переможниця вчорашнього спринту Лаукканен, яка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах і стала автором головної сенсації, сьогодні допустила один промах на заключній стрільбі в положенні стоячи, що не завадило їй здобути другу перемогу поспіль.

Cьогодні відбудеться чоловіча гонка переслідування, де п'ятим за підсумками спринту стартує Сергій Семенов. Початок - о 16.00 за київським часом.

Гонка переслідування. Жінки

1. Марі Лаукканен Фінляндія (0+0+0+1) 29:33,3

2. Габріела Коукалова Чехія (0+0+0+0) +26,5

3. Жюстін Бреза Франція (1+1+0+2) +1:01,4

... 11. Юлія Джима (2+0+0+0) +1:57,3

36. Анастасія Меркушина (0+0+0+1) +4:00,1

38. Ольга Абрамова (0+0+1+1) +4:02,0

Джерело: УНІАН