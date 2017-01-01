ФК «Полтава» передумав зніматися з чемпіонату

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Команда першої ліги передумала зніматися з чемпіонату через скасування скандального матчу з «Шахтарем»

У футбольному клубі «Полтава» мають намір продовжувати грати у першій лізі. Керівництво команди заявило, що буде боротися за свої права, і колектив продовжить виступи на професійній арені. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Причиною таких змін став лист президента Професійної футбольної ліги Сергія Макарова на ім'я президента клуба Леоніда Соболєва, в якому функціонер просить не приймати поспішних і емоційних рішень.

Раніше стало відомо, що «Полтава» оскаржить рішення КДК ФФУ про скасування матчу з «Шахтарем» і можливу технічну поразку в Спортивному арбітражному суді Лозанни. Крім того, клуб направив протест у ФІФА та УЄФА.