Форвард «Шахтаря» Євген Селезньов став гравцем турецького «Карабюкспора»

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Форвард «Шахтаря» Євген Селезньов підписав контракт із турецьким клубом «Карабюкспор»

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті донецького клубу.

Деталі угоди не уточнюються. Сторони добровільно прийшли до угоди, тому ні турецький клуб, ні футболіст не повинні платити компенсацію.

Нагадаємо, Селезньов повернувся у «Шахтар» у травні 2016 року з російського ФК «Кубань». З липня по грудень футболіст провів за донецьку команду п’ять матчів, забивши один гол. Він програв конкуренцію за місце в основному складі аргентинцеві Факундо Феррейрі, Едуардо та Андрію Борячуку.

Як відомо, раніше «Шахтар» оголосив про припинення співпраці з хорватом бразильського походження Едуардо.