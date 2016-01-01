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    Форвард «Шахтаря» Євген Селезньов став гравцем турецького «Карабюкспора»

    • 26 Грудня, 12:08
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    Форвард «Шахтаря» Євген Селезньов підписав контракт із турецьким клубом «Карабюкспор»

    Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті донецького клубу.

    Деталі угоди не уточнюються. Сторони добровільно прийшли до угоди, тому ні турецький клуб, ні футболіст не повинні платити компенсацію.

    Нагадаємо, Селезньов повернувся у «Шахтар» у травні 2016 року з російського ФК «Кубань». З липня по грудень футболіст провів за донецьку команду п’ять матчів, забивши один гол. Він програв конкуренцію за місце в основному складі аргентинцеві Факундо Феррейрі, Едуардо та Андрію Борячуку.

    Як відомо, раніше «Шахтар» оголосив про припинення співпраці з хорватом бразильського походження Едуардо.

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