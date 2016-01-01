Форвард збірної України Зозуля може перейти в грецький ПАОК
- Вчора, 16:31
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Роман Зозуля найближчим часом може змінити клуб
Форвард збірної України та іспанського "Бетіса" Роман Зозуля в січні може стати гравцем грецького ПАОКа.
Клуб з Салоників має намір взяти 27-річного футболіста в оренду. Нагадаємо, влітку 2016 року Зозуля підписав з "Бетісом" контракт на три роки. Форвард не зумів закріпитися в основі іспанського клубу і виходив на поле всього чотири рази на заміну.
В ПАОК виступають колишні партнери Зозулі по "Дніпру" українець Євген Шахов і бразилець Лео Матос.
Джерело: УНІАН