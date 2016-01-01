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    Форвард збірної України Зозуля може перейти в грецький ПАОК

    • Вчора, 16:31
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    Роман Зозуля найближчим часом може змінити клуб

    Форвард збірної України та іспанського "Бетіса" Роман Зозуля в січні може стати гравцем грецького ПАОКа.

    Клуб з Салоників має намір взяти 27-річного футболіста в оренду. Нагадаємо, влітку 2016 року Зозуля підписав з "Бетісом" контракт на три роки. Форвард не зумів закріпитися в основі іспанського клубу і виходив на поле всього чотири рази на заміну.

    В ПАОК виступають колишні партнери Зозулі по "Дніпру" українець Євген Шахов і бразилець Лео Матос.


    Джерело: УНІАН

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