Француз Фуркад розповів свою версію скандалу з росіянами на чемпіонаті світу з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Француз ненавмисно збив з ніг Логінова і готовий був потиснути руку супернику на подіумі

Дворазовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад ще раз розповів журналістам свою версію події під час і після змішаної естафети на чемпіонаті світу в Хохфільцені, висловивши жаль з приводу того, що став причиною падіння Олександра Логінова.

– Двоє російських хлопців не захотіли подати мені руку. Це стало для мене сюрпризом. Я не заслуговую більше поваги, ніж інші, але заслуговую такої ж поваги. Антон (Шипулін. – Ред.) каже, що причиною став інцидент при передачі естафети, але я не штовхав Логінова. Всі розуміють, що я ніколи б не поставив би свою команду в становище, яке могло б призвести до дискваліфікації. Якщо він упав через мене, то приношу вибачення, в цьому не було ніякого умислу.

Якщо Логінов впав через мене, то мені шкода. Я робив усе, щоб гонка була якомога справедливішою. Я також збирався потиснути йому руку на подіумі, але він не захотів цього, тож я ні про що не шкодую.

Що стосується твітів, то я лише написав, що його було дискваліфіковано на два роки і що ми цього не забудемо. Згідно з правилами, він може змагатися, і я поважаю це, але я ніколи не забуду те, що сталося. Дозволити комусь повернутися – не означає, що ми забудемо, що він зробив. Я ніколи цього не забуду», – пояснив Фуркад.

Ні Шипулін, ні Логінов не розмовляли з Фуркадом після прес-конференції.

«Вони не почали мене вітати, так що ініціатива повинна виходити від них. Протягом моєї кар'єри я виявляв велику повагу до Антона. Не я відмовився потиснути йому руку.

– Яким буде чемпіонат після такого початку?

– Я дорослий хлопчик і я знаю, що роблю і кажу. Я буду насолоджуватися цим турніром. Я не зробив нічого поганого і думаю, що всі спортсмени це знають. І це все, що повинен знати я, – сказав Фуркад.

Нагадаємо, що Фуркад залишив церемонію нагородження на ЧС через російських біатлоністів.