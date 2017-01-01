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    Фуркад не зміг виграти останню гонку переслідування сезону в біатлоні

    • Сьогодні, 18:39
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    Кращий український результат - 17-е місце Сергія Семенова

    У норвезькому Холменколлені пройшла гонка переслідування на заключному, дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону.

    Перемогу в гонці здобув росіянин Антон Шипулін, який подолав дистанцію 12,5 км за 32 хвилини 11,9 секунди, допустивши один промах на чотирьох рубежах.

    Друге місце зайняв француз Мартен Фуркад (два промахи; +5,7). Трійку призерів замкнув норвежець Йоханнес Бе (два промахи; +21,6).

    Кращий український результат – 17-е місце Сергія Семенова.

    У неділю в Холменколлені у чоловіків пройде мас-старт.

    Переслідування. Чоловіки:

    1. Антон Шипулін (0 + 0 + 1 + 0) 32: 11,9
    2. Мартен Фуркад (1 + 0 + 0 + 1) +5,7
    3. Йоханнес Тінгнес Бе (1 + 0 + 0 + 1) +21,6
    ...
    17. Сергій Семенов (1 + 1 + 1 + 1) +1: 49,5
    21. Артем Прима (1 + 0 + 0 + 0) +2: 23,9

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон Кубок світу
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