Фуркад не зміг виграти останню гонку переслідування сезону в біатлоні

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Кращий український результат - 17-е місце Сергія Семенова

У норвезькому Холменколлені пройшла гонка переслідування на заключному, дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув росіянин Антон Шипулін, який подолав дистанцію 12,5 км за 32 хвилини 11,9 секунди, допустивши один промах на чотирьох рубежах.

Друге місце зайняв француз Мартен Фуркад (два промахи; +5,7). Трійку призерів замкнув норвежець Йоханнес Бе (два промахи; +21,6).

Кращий український результат – 17-е місце Сергія Семенова.

У неділю в Холменколлені у чоловіків пройде мас-старт.

Переслідування. Чоловіки:

1. Антон Шипулін (0 + 0 + 1 + 0) 32: 11,9

2. Мартен Фуркад (1 + 0 + 0 + 1) +5,7

3. Йоханнес Тінгнес Бе (1 + 0 + 0 + 1) +21,6

...

17. Сергій Семенов (1 + 1 + 1 + 1) +1: 49,5

21. Артем Прима (1 + 0 + 0 + 0) +2: 23,9

Джерело: segodnya.ua