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    Футболіст збірної України перейшов з «Шахтаря» до «Фенербахче»

    • Сьогодні, 17:45
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    сайт Динамо Київ

    Українець виступатиме за турецький клуб на правах оренди

    Півзахисник збірної України і футбольного клубу «Зоря» Олександр Караваєв, права на якого належать «Шахтареві», на правах оренди перейшов в турецький «Фенербахче». Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

    Повідомляється, що головний тренер «Фенербахче» Дік Адвокаат особисто звернувся до «Шахтаря» і Караваєва з пропозицією про перехід. Після тривалих переговорів між «Шахтарем» і «Зорею» була досягнута домовленість про трансфер.

    Про деталі угоди поки не повідомляється. Відомо, що Караваєв особисто звернувся до президента «Зорі» Євгена Геллера з проханням про здійснення переходу.

    У першій частині сезону Караваєв зіграв за «Зорю» 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів і зробив п'ять результативних передач.

    Також на рахунку Караваєва два матчі у складі збірної України - проти Косово у відбірковій грі чемпіонату світу-2018 і в товариській грі проти Сербії, зазначає «Громадське»

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