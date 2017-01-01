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    Футболіста «Олександрії» зловили на вживанні допінгу

    • Сьогодні, 19:08
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    Гравець ФК «Олександрія» Станіслав Микицей здав позитивну допінг-пробу. У крові футболіста виявили препарат для лікування гіпертонії

    Через допінг 27-річному Станіславу Микицею загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років. Щоправда, покарання залежатиме від того, як заборонена речовина потрапила в його організм.

    Якщо футболіст піде на зустріч слідству і визнає, що приймав препарат, то його чекає дворічна дискваліфікація. У разі заперечення прийому заборонених препаратів і позитивних результатів повторних проб термін дискваліфікації може становити чотири роки. Якщо ж препарат футболісту прописав лікар, то термін дискваліфікації може бути меншим двох років.

    У поточному сезоні Станіслав Микицей провів 12 матчів і забив 3 голи в УПЛ.

    Джерело: Сегодня

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