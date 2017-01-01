Футболісти «Баварії» після матчу з «Реалом» увірвалися в суддівську кімнату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гра в Мадриді завершилася скандалом через роботу арбітра

Після матчу Ліги чемпіонів «Реал» - «Баварія» три гравці німецького клубу вдерлися в суддівську кімнату, щоб висловити свої претензії арбітру з Угорщини Віктору Кашшаї, який обслуговував матч, повідомляє Sport.es. Тьяго Алькантара, Артуро Відаль і Роберт Левандовські вимагали особистої бесіди з бригадою на чолі з Віктором Кошшаї, яка прийняла ряд спірних рішень в ключові моменти матчу.

У конфлікт змушені були втрутитися поліцейські, які вивели гравців з суддівської. Відаль був вилучений з поля в самій кінцівці основного часу матчу, на 84-й хвилині, коли йому була показана спірна друга жовта картка. Крім того, в «Баварії» вважають, що в додатковий час другий і третій м'ячі «Реала» були забиті з положення поза грою. Обидва голи забив лідер «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Крім того, своє обурення на післяматчевій прес-конференції висловив також наставник "Баварії" Карло Анчелотті, який вкрай негативно прокоментував рішення рефері в матчі з «Реалом».

Нагадаємо, що «Реал» переміг «Баварію» в додатковий час - 4:2 (основний час 1:2) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.





