Футбольні фанати у Росії салютуватимуть «ложками перемоги»

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Став відомий музичний інструмент, який може стати одним з офіційних символів ЧС-2018 в Росії

Президент Росі- Володимир Путін підписав розпорядження щодо присудження грантів для підтримки творчих проектів загальнонаціонального значення у області культури і мистецтва - один із грантів дістався художнику і майстру з виготовленню російських музичних інструментів Рустаму Нугманову, який придумав «ложки перемоги».

«Кожна країна під час ЧС сприяла поширенню своєї культурної спадщини через популяризацію народної музичної культури та ремісничих цінностей. Під час проведення першостей планети у різні роки у кожної країни був свій національний атрибут вболівальника: в ПАР — вувузели, в США — рукавички, в Кореї – надувні палиці, в Бразилії – каширола.

У нас будуть «ложки перемоги». Для простоти і зручності використання було зроблено кріплення — V-подібний тримач. Цей інструмент є символом перемоги, оскільки за формою нагадує латинську букву «V» від слова victoria», — розповів Нугманов.

Джерело: ТСН