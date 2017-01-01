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    Футзал. Збірна України зіграла внічию у першому матчі з Іспанією

    • Сьогодні, 19:24
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    Гра завершилася з рахунком 1:1

    У Києві відбувся перший з двох товариських матчів збірної України проти чемпіона Європи й однієї з найсильніших команд світу - Іспанії, який завершився внічию, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України. 

    Гра завершилася з рахунком 1:1. Українці відкрили рахунок в матчі завдяки точному удару Білоцерківця на 11–й хвилині.

    Проте, Хоселіто Фернандес зрівняв рахунок на 13-й хвилині.

    Україна – Іспанія – 1:1

    Голи: Білоцерківець (11) – Хоселіто Фернандес (13)

    Україна: Іваняк – Журба, Д. Сорокін, Бондар, Білоцерківець – Мик. Грицина, Мих. Грицина, Шотурма, Разуванов – Волянюк

    Іспанія: Хуанхо (Фабіо, 21) – Ортіс, Адольфо, Рафа Усін, Давід Гарсія – Бебе, Пола, Алекс, Хоселіто Фернандес – Толра, Айкардо

    Попередження: Журба (33), Д. Сорокін (36) – Хоселіто Фернандес (33)


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