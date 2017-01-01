Ф'юрі оголосив про своє повернення на ринг 13 травня

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Британський боксер, який переміг Володимира Кличка, заявив, що повертається

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який побив Кличка, заявив, що повернеться на ринг 13 травня. Місце бою і суперник британського боксера поки невідомі, повідомляє boxing-mma.com.

Нагадаємо, що після перемоги за очками над Володимиром Кличком у листопаді 2015 року Ф'юрі викидав чемпіонський пояс в унітаз, попадався на допінгу і зізнавався у вживанні наркотиків. На початку жовтня він заявив, що чотири місяці вживав кокаїн, щоб впоратися з депресією.

Реванш Ф'юрі – Кличко двічі протягом 2016 року зривався з вини британського боксера.

"Термінові новини. Повернення 13 травня, ведеться робота над суперником. Слідкуйте за новинами", – написав Ф'юрі в Twitter. Британець раніше заявляв, що вже не повернеться на ринг, але неодноразово змінював свою думку.

Поки "повернення" Ф'юрі підтвердив тільки він сам.

Джерело: segodnya.ua