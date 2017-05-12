  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Галатасарай» запропонував Хачеріді 6,5 млн євро за 3 роки

    • Сьогодні, 12:46
    • Розсилка

    Футбольний захисник київського «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді все ближче до переходу до турецького «Галатасарая»

    Стамбульський клуб вже зробив пропозицію захисник київського «Динамо» - 6,5 млн євро за 3 роки, повідомляє «Про футбол». 

    Контракт Хачеріді з «Динамо» закінчується 30 червня, тому Хачеріді залишить київський клуб абсолютно безкоштовно.

    Нагадаємо, що 29-річний захисник виступає за «Динамо» з 2007 року. Гравець провів за столичний клуб 130 матчів і забив 5 м'ячів.

    футбол спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ