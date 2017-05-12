«Галатасарай» запропонував Хачеріді 6,5 млн євро за 3 роки
- Сьогодні, 12:46
-
Розсилка
Футбольний захисник київського «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді все ближче до переходу до турецького «Галатасарая»
Стамбульський клуб вже зробив пропозицію захисник київського «Динамо» - 6,5 млн євро за 3 роки, повідомляє «Про футбол».
Контракт Хачеріді з «Динамо» закінчується 30 червня, тому Хачеріді залишить київський клуб абсолютно безкоштовно.
Нагадаємо, що 29-річний захисник виступає за «Динамо» з 2007 року. Гравець провів за столичний клуб 130 матчів і забив 5 м'ячів.