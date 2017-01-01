Анна Музичук сьогодні зіграє першу партію у фіналі ЧС-2017 з шахів

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Боротьба за світову корону у Тегерані (Іран) вступає у вирішальну фазу

У фінальному протистоянні жіночого чемпіонату світу – 2017 зустрічаються українка Анна Музичук та китаянка Тань Чжун І. У першій партії львів'янка гратиме білими фігурами.

На шляху до фіналу Анна Музичук по черзі перемогла Амін Мізяут з Алжиру (2:0), росіянку Аліну Кашлинську (1,5:0,5), Фам Лє Тхао Нгуєн з В'єтнаму (2:0), Антоанету Стефанову з Болгарії (1,5:0,5) та росіянку Олександру Костенюк (2:0).

Тань Чжун І, у свою чергу, обіграла американку Сабріну-Ф.Фойшор (1,5:0,5), українку Анну Ушеніну (4,5:4,5 - Армагеддон), Рут Падміні з Індії (3,5:2,5), свою співвітчизницю Цзюй Веньзюнь (1,5:0,5) та Харіку Дронаваллі з Індії (5:4 - Армагеддон).

Фінальний матч за світову шахову корону (чотири класичні партії) пройде з 27 лютого по 2 березня. У разі нічийного результату 3 березня відбудеться тай-брейк.

Нагадаємо, чинною чемпіонкою світу є китаянка Хоу Іфань, яка відібрала корону у сестри Анни Музичук Марії у березні 2016 року у Львові. 2012 року жіночий чемпіонат світу з шахів виграла інша представниця України – харків'янка Ганна Ушеніна.