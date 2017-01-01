Ганна Музичук вийшла в півфінал чемпіонату світу
- Сьогодні, 20:20
-
Розсилка
Українська шахістка звела другу партію з Стефановою внічию
Українка Ганна Музичук зіграла внічию у другій партії чвертьфіналу чемпіонату світу з представницею Болгарії Антоанетою Стефановою.
Суперниці уклали мирову на 43-му ході. У першій партії 1/4 фіналу, нагадаємо, українка здобула перемогу.
За право зіграти у фіналі світової першості в Тегерані українка побореться з переможницею протистояння, в якому грають росіянка Олександра Костенюк і китаянка Ні Шикун.
Джерело: Вголос