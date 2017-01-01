  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ганна Музичук вийшла в півфінал чемпіонату світу

    • Сьогодні, 20:20
    • Розсилка

    Українська шахістка звела другу партію з Стефановою внічию

    Українка Ганна Музичук зіграла внічию у другій партії чвертьфіналу чемпіонату світу з представницею Болгарії Антоанетою Стефановою.

    Суперниці уклали мирову на 43-му ході. У першій партії 1/4 фіналу, нагадаємо, українка здобула перемогу.

    За право зіграти у фіналі світової першості в Тегерані українка побореться з переможницею протистояння, в якому грають росіянка Олександра Костенюк і китаянка Ні Шикун.

    Джерело: Вголос
    шахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ