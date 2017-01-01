Гендиректором «Чорноморця» став екс-голова кримінальної поліції Одещини

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Анатолій Місюра раніше працював в органах внутрішніх справ і комерційних структурах

Колишній начальник кримінальної поліції Одещини Анатолій Місюра став гендиректором футбольного клубу «Чорноморець»

Про це повідомляє прес-служба «Чорноморця».

«На посаду генерального директора клубу «Чорноморець» призначений Анатолій Місюра, який раніше працював в органах внутрішніх справ і комерційних структурах. Зокрема Місюра працював начальником кримінальної поліції Одеської області», – зазначили в адміністрації клубу.

Як уточнили в клубі, Місюра родом з міста Лубни Полтавської області. Раніше він працював в органах внутрішніх справ і в комерційних структурах. Попередній гендиректор про причини звільнення з посади не повідомив.

Власник клубу і стадіону «Чорноморець» - збанкрутілий «Імексбанк» (належить народному депутату Леоніду Клімову ) нині перебуває під контролем Фонду гарантування вкладів. Очікується, що невдовзі стадіон буде виставлено на продаж, а виручені кошти спрямують на виплати вкладникам і кредиторам АКБ.

Наразі тимчасова адміністрація «Імексбанку» судиться з клубом «Чорноморець» за тренувальну базу в Совіньоні, а також намагається продати право вимоги за кредитним договором, згідно з яким запорукою є навчально-спортивна база ФК «Чорноморець» вартістю 29 мільйонів гривень.