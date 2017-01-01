Гімнаст Пахнюк повернув собі українське громадянство

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25-річний гімнаст Петро Пахнюк вдруге у кар'єрі змінив громадянство, знову ставши українцем

З 2014-го по 2016-й рік Петро Пахнюк виступав за збірну Азербайджану.

Про те, що Пахнюку дозволено виступати у збірній України на міжнародних змаганнях і чемпіонатах йдеться в офіційному листі Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

«Виконавчий комітет FIG, керуючись пропозицією Юридичної комісії, підтвердив зміну національності за запитом від Петра Пахнюка. Петру Пахнюк дозволено виступати за збірну України на всіх міжнародних змаганнях і чемпіонатах», – йдеться у заяві.

«Однак це рішення не дійсне для Олімпійських ігор», говориться в заяві.

Виступаючи за Україну, Пахнюк вигравав срібло Універсіади-2013 у командних змаганнях. За Азербайджан гімнаст завойовував бронзу Європейських Ігор-2015 також у командних змаганнях.