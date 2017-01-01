Главу європейської легкої атлетики звинуватили в підміні допінг-проб

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Свейн Арне Хансен в 1980-х роках нібито платив по 500-1000 доларів за підміну проб

Нинішній президент Європейської легкоатлетичної асоціації Свейн Арне Хансен підміняв допінг-проби в 1980-х роках, коли працював в оргкомітеті Біслеттських ігор. Про це заявив триразовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу 1987 року в стрибках у висоту швед Патрік Шеберг. Його слова наводить Aftonbladet.

За словами спортсмена, Хансен просив "чистих" атлетів здати пробу сечі за колег, які приймали заборонені препарати. "Ми, як він знає, отримували гроші за допінг-тести. Йому є що розповісти". Шеберг також заявив, що отримував за здачу проби сечі від $ 500 до $ 1 тис.

71-річний функціонер у відповідь пригрозив спортсмену судом, якщо той не відмовиться від своїх слів.

"Це якась фантастика, я ніколи нікому не платив за допінг проби. Ми ніколи не намагалися приховати позитивні проби і завжди працювали на благо "чистого" спорту. Наведіть хоча б якісь докази цих звинувачень", - зазначив він в коментарі Sveriges radio.

Арне Хансен був обраний головою Європейської легкоатлетичної асоціації в 2015 році.

Джерело: segodnya.ua