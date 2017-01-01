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    Главу МОК Томаса Баха запідозрили в корупції

    • Сьогодні, 20:03
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    Бах, будучи віце-президентом МОК, надавав консультативні послуги компанії Ferrostaal

    Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах підозрюється в причетності до корупційних схем, повідомляє ТАСС з посиланням на звіт дослідного центру Correctiv. Згідно інформації, представленої в звіті, в період з 2005 по 2009 рік Бах, будучи на той момент віце-президентом МОК, надавав консультативні послуги компанії Ferrostaal. За контрактом з фірмою він за 20 робочих днів у році отримував 125 тисяч євро, а також по 5 тисяч євро за закордонні відрядження. Пізніше ця компанія була звинувачено у корупції і оштрафована мюнхенським судом на €140 млн. Також до 2008 року Бах, як стверджується у звіті центру, обіймав аналогічну посаду в компанії Siemens, яка співпрацювала з МОК і отримувала від нього вигідні контракти (у тому числі - на обслуговування Олімпіади-2008 в Пекіні).

    Сам Бах результати розслідування центру коментувати відмовився.

    Томас Бах є президентом МОК з 10 вересня 2013 року. В минулому — президент Олімпійської спортивної конфедерації Німеччини.




    Джерело: УНІАН

    спорт МОК
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