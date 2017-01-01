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    Голландський «Аякс» розгромив «Ліон» у півфіналі Ліги Європи

    • Вчора, 23:47
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    Легендарний клуб з Амстердама близький до виходу у фінал єврокубка

    В Амстердамі відбувся перший матч півфіналу Ліги Європи. Амстердамський «Аякс» на домашній арені у відмінному стилі обіграв французький «Ліон» з рахунком 4:1.

    Дубль у складі голландського клубу зробив Бертран Траоре, ще по одному разу відзначилися Дольберг і Юнес. У складі гостей гол провів ветеран команди Матьє Вальбуена.

    В іншому півфіналі завтра зіграють іспанська «Сельта» та англійський «Манчестер Юнайтед».

    Ліга Європи. 1/2 фіналу. Перший матч

    «Аякс» (Голландія)  - «Ліон» (Франція)  - 4:1

    Голи: 1:0 Траоре (25), 2:0 Дольберг (34), 3:0 Юнес (49), 3:1 Вальбуена (66), 4:1 Траоре (71)


    футбол спорт Франція
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