Голландський «Аякс» розгромив «Ліон» у півфіналі Ліги Європи

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Легендарний клуб з Амстердама близький до виходу у фінал єврокубка

В Амстердамі відбувся перший матч півфіналу Ліги Європи. Амстердамський «Аякс» на домашній арені у відмінному стилі обіграв французький «Ліон» з рахунком 4:1.

Дубль у складі голландського клубу зробив Бертран Траоре, ще по одному разу відзначилися Дольберг і Юнес. У складі гостей гол провів ветеран команди Матьє Вальбуена.

В іншому півфіналі завтра зіграють іспанська «Сельта» та англійський «Манчестер Юнайтед».

Ліга Європи. 1/2 фіналу. Перший матч

«Аякс» (Голландія) - «Ліон» (Франція) - 4:1

Голи: 1:0 Траоре (25), 2:0 Дольберг (34), 3:0 Юнес (49), 3:1 Вальбуена (66), 4:1 Траоре (71)





