Головний тренер збірної України Шевченко відмовився проводити зимовий збір

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Наступний відбірковий матч чемпіонату світу-2018 збірна України зіграє 24 березня на виїзді проти Хорватії

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб заявив, що головний тренер збірної України відмовився від ідеї проведення зимового збору.

Раніше Шевченко заявляв, що думає про те, щоб провести тренувальний збір національної команди України взимку, але для цього потрібна домовленість з головними тренерами команд. «Ми добре поспілкувалися з Андрієм Миколайовичем, і він сам відмовився від своєї пропозиції по збору в цьому році», — сказав Вернидуб. «Надалі ж всі тренери клубів повинні допомагати Шевченку.

Можна скласти календар так, щоб знайти тиждень, під час якого свій збір може провести і національна команда». Наступний відбірковий матч чемпіонату світу-2018 збірна України зіграє 24 березня на виїзді проти Хорватії.









Джерело: УНІАН