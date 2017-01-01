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    Гонка переслідування: український прорив і «золото» Фуркада

    • Сьогодні, 17:11
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    Просто відмінну гонку видали укранські біатлоністи

    Сьогодні в Хохфільцені пройшла чоловіча гонка переслідування чемпіонату світу з біатлону.

    Стартувавши з третьої позиції лідер сезону Мартен Фуркад фінішував з прапором. Перевага над переслідувачами було величезною. Це перше "золото" Фуркада на ЧС-2017 і одинадцяте в історії.

    За інші комплекти нагород боротьба йшла до самого фінішу. Молодший Йоханнес Бе обігнав ветерана Оле-Ейнара Бьорндалена і взяв своє друге "срібло" в Хохфільцені.

    Просто відмінну гонку видали укранські біатлоністи. Дмитро Підручний з 28-го місця піднявся на 14-е, а Сергій Семенов з 41-го на 15-е.

    Результати гонки переслідування:

    1. Мартен Фуркад (Франція) – 30.16,9 (0 + 0 + 0 + 1)
    2. Йоханнес Тінгнес Бе (Норвегія) – +22,8 (1 + 1 + 1 + 0)
    3. Оле-Ейнар Бьорндален (Норвегія) – +25,6 (0 + 0 + 0 + 1)

    Українці
    14. Дмитро Підручний – +1.43,2 (1 + 0 + 1 + 0)
    15. Сергій Семенов – +1.43,6 (0 + 0 + 1 + 0)
    45. Олександр Жирний – +3.46,6 (1 + 0 + 0 + 1)

    Джерело: segodnya.ua
    біатлон чемпіонат світу
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