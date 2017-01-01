Гонорари Кличка і Джошуа можуть досягти 19 мільйонів доларів кожному

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Крім гарантованої частини призових боксери отримають відсоток від продажу платних трансляцій

Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонораріві Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).

Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.

Якщо кількість проданих трансляцій бою перевищить захмарні для Британії 2 мільйони одиниць, боксери додатково отримають від 3,5 до 5 мільйонів фунтів.

Таким чином, загальний гонорар Кличка і Джошуа буде коливатися в межах 13,5 – 15 мільйонів фунтів стерлінгів для кожного (або 17,55 – 19,5 мільйонів доларів США).

Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, Володимир Кличко в Лондоні на стадіоні "Уемблі" проведе бій з Ентоні Джошуа за титули IBF, IBO і WBA.

Джерело: segodnya.ua