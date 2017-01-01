Гонорари Кличка і Джошуа можуть досягти 19 мільйонів доларів кожному
- Сьогодні, 16:51
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Крім гарантованої частини призових боксери отримають відсоток від продажу платних трансляційНещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонорарів Володимира Кличка і Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).
Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.
Якщо кількість проданих трансляцій бою перевищить захмарні для Британії 2 мільйони одиниць, боксери додатково отримають від 3,5 до 5 мільйонів фунтів.
Таким чином, загальний гонорар Кличка і Джошуа буде коливатися в межах 13,5 – 15 мільйонів фунтів стерлінгів для кожного (або 17,55 – 19,5 мільйонів доларів США).
Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, Володимир Кличко в Лондоні на стадіоні "Уемблі" проведе бій з Ентоні Джошуа за титули IBF, IBO і WBA.
Джерело: segodnya.ua