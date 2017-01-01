Гравець збірної Кот-д'Івуару помер на тренуванні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

30-річний футболіст був відразу доставлений у лікарню, проте лікарі не змогли його врятувати

Півзахисник «Бейцзін» Шейк Тіоте спершу знепритомнів під час тренування команди, а згодом помер.

Про це свідчить повідомлення його друга і колишнього партнера по «Ньюкасл Юнайтед» Демба Ба. Крім того, інформацію підтвердив агент, який представляв інтереси Шейка.

«Нехай Аллах дарує тобі рай, брате Тіоте», – написав Ба в своєму Твіттері.

30-річний футболіст був відразу доставлений у лікарню, проте лікарі не змогли йому допомогти.

Раніше Тіоте виступав за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» і «Андерлехт». В його активі більше 50 матчів за збірну Кот-д'Івуару. Він вигравав Кубок африканських націй у 2015 році.