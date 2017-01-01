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    Гравець збірної Кот-д'Івуару помер на тренуванні

    • Сьогодні, 12:16
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    30-річний футболіст був відразу доставлений у лікарню, проте лікарі не змогли його врятувати

    Півзахисник «Бейцзін» Шейк Тіоте спершу знепритомнів під час тренування команди, а згодом помер.
    Про це свідчить повідомлення його друга і колишнього партнера по «Ньюкасл Юнайтед» Демба Ба. Крім того, інформацію підтвердив агент, який представляв інтереси Шейка.

    «Нехай Аллах дарує тобі рай, брате Тіоте», – написав Ба в своєму Твіттері.

    30-річний футболіст був відразу доставлений у лікарню, проте лікарі не змогли йому допомогти.

    Раніше Тіоте виступав за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» і «Андерлехт». В його активі більше 50 матчів за збірну Кот-д'Івуару. Він вигравав Кубок африканських націй у 2015 році.

    футбол спорт
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