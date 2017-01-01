Григорій Суркіс: Буду членом виконкому УЄФА до 2019 року

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Віце-президент УЄФА і одночасно член виконкому організації Григорій Суркіс прокоментував своє майбутнє після ініціативи президента Александра Чеферіна

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс планує працювати в УЄФА ще два роки. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу 1+1

«Так само, як для будь-якого члена виконкому, який переобирався в 2015 році на 4 роки, термін повноважень закінчується в 2019 році. Що стосується віце-президентства, це стане відомо в квітні на конгресі УЄФА, який відбудеться в Гельсінкі 5 квітня. Це прерогатива президента і виконкому.

А з приводу термінів перебування на посаді президента і члена виконкому, то не більше трьох термінів, тобто 12 років. Ця поправка буде прийнята на конгресі УЄФА в Гельсінкі. Таким чином, закон не має зворотної сили і не поширюється на тих членів виконкому, які були його членами до моменту прийняття цього рішення», – сказав Григорій Суркіс.

Відзначимо, що президент УЄФА Александер Чеферін висловив ініціативу щодо скорочення терміну перебування на посаді для президента та членів виконкому до 12 років.