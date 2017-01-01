Григорій Суркіс залишить пост віце-президента УЄФА

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Суркіс є членом виконкому УЄФА з 2004 року

Україна незабаром втратить свого представника у виконкомі УЄФА.





Вчора в Ньоні виконавчий комітет організації одноголосно схвалив ряд адміністративних реформ, запропонованих президентом європейського футбольного союзу Александером Чеферіним.





Зокрема, був обмежений максимальний термін повноважень президента УЄФА і членів виконкому УЄФА трьома термінами по чотири роки – 12 років в цілому.





Григорій Суркіс є членом виконкому УЄФА з 2004 року.

Таким чином, загальний термін його повноважень незабаром складе 13 років.

Отже, рішення про відставку Суркіса може бути прийнято вже 5 квітня на конгресі УЄФА, який пройде в Гельсінкі.