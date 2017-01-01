  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Григорій Суркіс залишить пост віце-президента УЄФА

    • Сьогодні, 18:49
    • Розсилка

    Суркіс є членом виконкому УЄФА з 2004 року

    Україна незабаром втратить свого представника у виконкомі УЄФА.

    Вчора в Ньоні виконавчий комітет організації одноголосно схвалив ряд адміністративних реформ, запропонованих президентом європейського футбольного союзу Александером Чеферіним.

    Зокрема, був обмежений максимальний термін повноважень президента УЄФА і членів виконкому УЄФА трьома термінами по чотири роки – 12 років в цілому.

    Григорій Суркіс є членом виконкому УЄФА з 2004 року. Таким чином, загальний термін його повноважень незабаром складе 13 років. Отже, рішення про відставку Суркіса може бути прийнято вже 5 квітня на конгресі УЄФА, який пройде в Гельсінкі.
    Джерело: Сегодня
    Григорій Суркіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ