Григорія Суркіса переобрали віце-президентом УЄФА

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УНІАН

Григорій Суркіс обіймає посаду віце-президента УЄФА з 2013 року

Союз європейських футбольних асоціацій знову призначив одним зі своїх віце-президентів футбольного функціонера з України Григорія Суркіса, повідомляє Радіо Свобода. Таке рішення ухвалили на 41-му черговому конгресі УЄФА, що відбувається в Хельсінкі в Фінляндії.

Окрім нього, віце-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалія), Райнхард Гріндель (Німеччина), Анхель Марія Льона (Іспанія) та Карл-Ерік Нільссон (Швеція). Григорій Суркіс обіймає цю посаду з 2013 року. В УЄФА до призначення одним із п’яти віце-президентів він був членом виконавчого комітету з 2004 року.

До 2012-го він був президентом Федерації футболу України.











Джерело: Радіо Свобода