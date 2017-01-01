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    Григорія Суркіса переобрали віце-президентом УЄФА

    • Сьогодні, 09:47
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    УНІАН

    Григорій Суркіс обіймає посаду віце-президента УЄФА з 2013 року

    Союз європейських футбольних асоціацій знову призначив одним зі своїх віце-президентів футбольного функціонера з України Григорія Суркіса, повідомляє Радіо Свобода. Таке рішення ухвалили на 41-му черговому конгресі УЄФА, що відбувається в Хельсінкі в Фінляндії.

    Окрім нього, віце-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалія), Райнхард Гріндель (Німеччина), Анхель Марія Льона (Іспанія) та Карл-Ерік Нільссон (Швеція). Григорій Суркіс обіймає цю посаду з 2013 року. В УЄФА до призначення одним із п’яти віце-президентів він був членом виконавчого комітету з 2004 року.

    До 2012-го він був президентом Федерації футболу України.




    Джерело: Радіо Свобода

    Григорій Суркіс УЄФА футбол
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