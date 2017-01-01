Гривко фінішував другим на етапі Туру Романдії

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Український велогонщик «Астани» на останніх метрах поступився Штефану Кюнгу

Українець, який виступає за казахстанську команду «Астана», фінішував другим на другому етапі багатоденки з календаря WorldTour Тур Романдії, поступившись лише швейцарцю Штефану Кюнгу (BMC).

Етап проходив у важких погодних умовах, практично по всій трасі спортсменам заважав мокрий сніг з дощем. Через це організаторам навіть довелося скоротити дистанцію на 25 кілометрів.

Гривко відібрався у відрив дня, а за 4 кілометри до фінішу пішов у вирішальну атаку. На прискорення Андрія зміг відповісти тільки Штефан Кюнг. На фініш трохи більше сил зберіг гонщик BMC, здобувши другу для себе перемогу на етапі Туру Романдії.

Після етапу Андрій Гривко прокоментував свій результат в інтерв'ю sport.kz. Українець сказав, що був дуже мотивований, бо хотів присвятити перемогу Мікеле Скарпоні:

«Сьогодні був хороший етап для того, щоб виїхати у відрив, і мені вдалося це зробити. Підібралася хороша група з сильними гонщиками, і нам досить швидко вдалося набрати велику перевагу в районі 5 хвилин. Погодні умови були складними, але нам це тільки допомогло зберігати розрив.

Я непогано почувався, але знав, що Кюнг – дуже сильний гонщик, тому очікував від нього атаки в фіналі. Однак у результаті ми приїхали удвох на фініш. У мене була гарна позиція на заключному кілометрі, постарався викластися на 100% в спринті, але трохи не вистачило для перемоги. Кюнг виявився сильнішим. Сьогодні я був дуже мотивований на боротьбу, мені хотілося перемогти і присвятити цю перемогу Мікеле Скарпоні.

Я зробив усе, що міг на цьому етапі ... Що ж, я фінішував другим. Це непоганий результат, який дає мені більше впевненості у власних силах. Думаю, що і вся команда отримає додаткову мотивацію після вчорашнього і сьогоднішнього етапів. Ми сповнені рішучості проявити себе і добитися успіху заради Мікеле».

Нагадаємо, що Тур Романдії стане для Гривка останньою гонкою перед дискваліфікацією. З 2 травня по 14 червня українець не зможе брати участі в змаганнях під егідою UCI через інцидент у Турі Абу-Дабі, коли Андрій вдарив по обличчю німецького спринтера Марселя Кіттеля.

Джерело: xsport.ua