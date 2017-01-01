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    Гусєв фінансує команду з чемпіонату Сумської області

    • Сьогодні, 17:39
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    Екс-півзахисник «Динамо» Олег Гусєв підтвердив інформацію про те, що фінансує одну із українських команд.

    Колишній гравець столичного«Динамо» Олег Гусєв почав фінансувати футбольний клуб. «Так, справді, я фінансую команду зі свого рідного ДЮСШ. Команда бере участь у цьому році в чемпіонаті області по другій групі (це ніби перша ліга), але посіла 4-те місце. Завдання не виконали, отримали «на горіхи». Але зате 2 роки поспіль виграли Кубок губернатора Сумської області. Молодці!», – розповів Гусєв в ефірі програми «ДубльW».

    Нагадаємо, що сам Олег Гусєв родом зі Степанівки, Сумська область.

    футбол «Динамо»
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