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    Гвоздик проведе наступний бій з Джо Смітом

    • Сьогодні, 10:17
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    Переможець поєдинку стане офіційним претендентом на пояс WBC

    Наступним суперником українського напівтяжа Олександра Гвоздика  (13-0, 10 КО) стане американець Джо Сміт (23-1, 19 КО). Переможець бою отримає статус офіційного претендента на пояс чемпіона світу за версією WBC, яким на даний момент володіє Адоніс Стівенсон (28-1, 23 КО).

    Рада незабаром направить боксерам вказівки почати переговори про поєдинок.

    Відзначимо, що WBC зобов'язала канадця провести бій з першим номером рейтингу напівтяжів колумбійцем Елейдером Альваресом (22-0, 11 КО), який, швидше за все, проведе бій з Стивенсоном після реваншу Адоніса з Анджеєм Фонфарою (29-4, 17 КО).

    У зв'язку з цим, переможець поєдинку Гвоздик - Сміт може розраховувати на чемпіонський бій вже в наступному році.

    У своєму останньому поєдинку Гвоздик в третьому раунді нокаутував Юніескі Гонсалеса.

    Джерело: xsport.ua

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