  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Гвоздик в андеркарті бою Ломаченко битиметься з кубинцем

    • Сьогодні, 21:45
    • Розсилка

    Юніескі Гонсале вже знає гіркоту поразки українцю

    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик  (12-0, 10 КО) проведе свій наступний бій проти кубинця Юніескі Гонсалеса (18-2, 14 КО).

    Поєдинок відбудеться 8-го квітня в андеркарті бою Василя Ломаченка і Джейсона Соси.

    Відзначимо, що кубинець раніше бився з іншим українцем В'ячеславом Шабранським, якому програв рішенням суддів.

    Свій останній бій Гвоздик провів проти малавійського боксера Айзека Чілемби в листопаді минулого року, і легко нокаутував його.

    Джерело: segodnya.ua
    бокс Олександр Гвоздик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ