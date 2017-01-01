Гвоздик в андеркарті бою Ломаченко битиметься з кубинцем
- Сьогодні, 21:45
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Юніескі Гонсале вже знає гіркоту поразки українцю
Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (12-0, 10 КО) проведе свій наступний бій проти кубинця Юніескі Гонсалеса (18-2, 14 КО).
Поєдинок відбудеться 8-го квітня в андеркарті бою Василя Ломаченка і Джейсона Соси.
Відзначимо, що кубинець раніше бився з іншим українцем В'ячеславом Шабранським, якому програв рішенням суддів.
Свій останній бій Гвоздик провів проти малавійського боксера Айзека Чілемби в листопаді минулого року, і легко нокаутував його.
Джерело: segodnya.ua