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    Гвоздик залишився без суперника за бій до титульного поєдинку

    • Вчора, 23:11
    • Розсилка

    Джо Сміт віддав перевагу Саллівану Беррері

    Непереможний український напівважкотяж Олександр Гвоздик  (13-0, 11 КО) залишився без суперника в бою за звання офіційного претендента за пояс чемпіона світу за версією WBC. Про це інформує Boxing Scene.

    Повідомляється, що американець Джо Сміт (23-1, 19 КО), якого Рада призначила суперником українця, заявив, що має намір вийти в ринг проти кубинця Саллівана Баррера (19-1, 14 КО).

    Поєдинок боксерів запланований на 15 липня в Інглвуді, в андеркарті поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі між Мігелем Берчельтом і Такаші Міуром.

    Джерело: xsport.ua

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