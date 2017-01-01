Гвоздик залишився без суперника за бій до титульного поєдинку

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Джо Сміт віддав перевагу Саллівану Беррері

Непереможний український напівважкотяж(13-0, 11 КО) залишився без суперника в бою за звання офіційного претендента за пояс чемпіона світу за версією WBC. Про це інформує Boxing Scene.

Повідомляється, що американець Джо Сміт (23-1, 19 КО), якого Рада призначила суперником українця, заявив, що має намір вийти в ринг проти кубинця Саллівана Баррера (19-1, 14 КО).

Поєдинок боксерів запланований на 15 липня в Інглвуді, в андеркарті поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі між Мігелем Берчельтом і Такаші Міуром.

Джерело: xsport.ua