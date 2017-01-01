Хачеріді отримав травму в першому матчі за основу «Динамо» в 2017 році
- Сьогодні, 22:52
-
Розсилка
Центральний захисник київського «Динамо» Євген Хачеріді вперше в новому році з'явився в основному складі своєї команди
Головний тренер столичного клубу Сергій Ребров включив Євгена Хачеріді в заявку на товариський матч проти «Ворскли».
Однак, гравець провів на полі всього 15 хвилин, після чого був замінений через травму, отриману в зіткненні з Артуром Загорулько.
Сам матч завершився впевненою перемогою «Динамо» з рахунком 4:0.