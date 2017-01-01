Хачеріді провів перший поєдинок у році

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Він вийшов на поле з перших хвилин під 23-м номером

Захисник «Динамо» Євген Хачеріді цьогоріч провів перший офіційний матч. Про це повідомляє прес-служба біло-синіх. Центрбека було включено у склад молодіжної команди U-21 на поєдинок проти «Чорноморця». Він вийшов на поле з перших хвилин під 23-м номером. Востаннє Хачеріді виходив на поле у складі «Динамо» в поєдинку проти «Шахтаря» 12 грудня минулого року, в якому він відзначився двома автоголами.













Джерело: fcdynamo.kiev