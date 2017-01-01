Харлан і Бакастова драматично програли на «Московській шаблі»

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Обидві упустили перемоги в своїх поєдинках за вихід в 1 \ 4 фіналу

Українські фехтувальниці олімпійська чемпіонказазнали вкрай образливі поразки в 1/8 фіналу турніру «Московська шабля». Харлан, яка два тижні тому тріумфально повернулася після травми, в Москві впевнено пройшла грузинку Дарію Антонову (15: 3), японку Шіхомі Фукушіму (15: 8) і була дуже близька до перемоги над іншою японкою Чика Аокі. Краща спортсменка України вела 14:13 але пропустивши два удари, потерпіла поразку 14:15.

Упустила перемогу, але тим не менше порадувала своїм виступом, Юлія Бакастова. Українка виграла у росіянки Анастасії Кочетової (15:14), завдала поразки олімпійському призеру 2016 року в команді американці Дагмарі Возняк (15:11), а також ледь не пройшла володарку командного срібла чемпіонату світу 2014 Манон Брюне. Бакастова була попереду 10: 6, 12: 9, 14:13, але не дотиснула француженку, програвши 14:15.

Українка Ольга Жовнір програла в 1/32 фіналу Алехандрі Бенітес з Венесуели (8:15). На ранніх стадіях з боротьби вибули Олена Прокуда, Олександра Мамонтова і Олена Вороніна.

Джерело: xsport.ua