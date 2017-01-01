Харлан перемагає на етапі Кубка світу в Тунісі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська шаблістка тріумфально повернулася на міжнародну арену після травми

Зоряна українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу на етапі Кубка світу в Тунісі. У фіналі престижних змагань лідер української збірної перемогла представницю Угорщини Анну Мартон - 15: 9.



Відзначимо, що це був перший міжнародний турнір для українки після перенесеної в жовтні 2016 року операції на плечі. Першими після травми українськими змаганнями для Харлан був «Турнір найсильніших», де вона взяла бронзу.

Джерело: xsport.ua