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    Харлан перемагає на етапі Кубка світу в Тунісі

    • Сьогодні, 22:15
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    Українська шаблістка тріумфально повернулася на міжнародну арену після травми

    Зоряна українська шаблістка Ольга Харлан  здобула перемогу на етапі Кубка світу в Тунісі. У фіналі престижних змагань лідер української збірної перемогла представницю Угорщини Анну Мартон - 15: 9.


    Відзначимо, що це був перший міжнародний турнір для українки після перенесеної в жовтні 2016 року операції на плечі. Першими після травми українськими змаганнями для Харлан був «Турнір найсильніших», де вона взяла бронзу.

    Джерело: xsport.ua

    Ольга Харлан фехтування на шпагах
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