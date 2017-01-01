Хитров зазнав першої поразки: українець нокаутований в США

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Український боксер середньої ваги зазнав першої поразки і не зміг завоювати титул WBC Silver

Перспективний український боксер середньої ваги Євген Хитров зазнав своєї першої поразки у професійній кар'єрі. У поєдинку, який пройшов в Нью-Йорку, Хитров технічним нокаутом програв американцеві Імманувелю Аліму.

Бій вийшов неймовірно напруженим. Пропустивши кілька серйозних ударів в першому раунді, Хитров зумів переломити хід поєдинку. Однак в третьому українець побував у нокдауні, але зумів відновитися і ледь не відправив Аліма в нокдаун. Все завершилося в шостому раунді, коли американець провів кілька точних і потужних ударів, після яких Хитров знову опинився в нокдауні. Він встав, але Алім пішов добивати і рефері бій зупинив, пише boxing-mma.com.

У цьому поєдинку Алім завоював титул WBC Silver. Це був перший бій за участю українського боксера в 2017 році.

28-річний Євген Хитров здобув 14 перемог і зазнав 1 поразки. На рахунку 23-річного Імманувеля Аліма 17 перемог і 1 нічия.

Джерело: segodnya.ua