Хокейна збірна України програла третій матч поспіль на чемпіонаті світу

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Українські хокеїсти у вівторок мінімально поступилися команді Австрії

Збірна України знову програла на домашньому чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А. Після поразок від Угорщини (3:5) і Польщі (1:2), наша команда поступилася Австрії з рахунком 0:1 і втратила усі шанси у боротьбі за перші два місця, які дають шанс грати в еліті світового хокею.

У першому періоді хокеїсти голів не забили, хоча українці заробили 12 хвилин штрафу проти чотирьох у австрійців. У другому періоді гості скористалися більшістю за чотири хвилин до сирени на перерву – 0:1.

У третьому періоді рахунок не змінився. Статистика ударів: 43:26 на користь австрійських хокеїстів.

Збірна України – єдина на чемпіонаті світу в Києві, яка поки не набрала жодного очка. Якщо наші хокеїсти так і фінішують на останньому місці, то в наступному сезоні їм доведеться грати у нищому дивізіоні.

У турнірній таблиці після 3-х турів у сенсаційного лідирує збірної Кореї 9 очок. Далі йдуть команди Австрії - 6, Казахстану - 5, Польщі - 4, Угорщини - 3, України - 0.



