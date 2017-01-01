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    Хокейний клуб «Донбас» став чемпіоном України

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    У шостому матчі фінальної серії хокеїсти «Донбасу» обіграли «Кременчук»

    Хокейний клуб «Донбас»  обіграв у шостому матчі фінальної серії «Кременчук» і уп'яте завоював звання чемпіона України. 

    На майданчику льодової арени «Альтаїр»  у Дружківці обидві команди зіграли збалансовано, матч не був багатим на голи і гострі моменти. Стартовий період пройшов спокійно, лише іноді воротарю «Донбасу»  Богдану Дяченку доводилося попрацювати в рамці. Другий період розпочався у рівній боротьбі. Проте наприкінці сьомої хвилини Олексій Мельников потужним кидком пробив Дяченка.

    В середині періоду гравці «Донбасу»  створили чудову нагоду зрівняти рахунок, проте на шляху Дениса Кочеткова став Едуард Захарченко. Втім, вже через пару хвилин все той же Кочетков викотився на ворота Захарченка і з другої спроби відправив шайбу у ворота «Кременчука» . Коли до кінця періоду залишалося менше хвилини, «Донбас»  вийшов вперед: Єгор Єгоров з передачі Дениса Кочеткова зумів переграти воротаря городян.

    У третьому періоді загострення боротьби досягло найвищого рівня, що вилилося в безліч сутичок і вилучень з боку обох команд. Незважаючи на все це, рахунок на табло залишився незмінним. Як результат, «Донбас»  відсвяткував п'яте чемпіонство країни, а Сергій Вітер вперше приміряв золоту медаль в якості головного тренера.

    УХЛ. Фінал. 6-й матч

    «Донбас»  - «Кременчуг»  - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

    Шайби: 0:1 - Мельников (Коваленя, Гриценко), 26:17, 1:1 - Кочетков (Шафаренко, Єгоров), 31:11, 2:1 - Єгоров (Кочетков, Благой - більш.), 39:17 Рахунок в серії - 4:2


    Джерело: УНІАН

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