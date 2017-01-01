Хокейний клуб «Донбас» став чемпіоном України

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У шостому матчі фінальної серії хокеїсти «Донбасу» обіграли «Кременчук»

Хокейний клуб «Донбас» обіграв у шостому матчі фінальної серії «Кременчук» і уп'яте завоював звання чемпіона України.

На майданчику льодової арени «Альтаїр» у Дружківці обидві команди зіграли збалансовано, матч не був багатим на голи і гострі моменти. Стартовий період пройшов спокійно, лише іноді воротарю «Донбасу» Богдану Дяченку доводилося попрацювати в рамці. Другий період розпочався у рівній боротьбі. Проте наприкінці сьомої хвилини Олексій Мельников потужним кидком пробив Дяченка.

В середині періоду гравці «Донбасу» створили чудову нагоду зрівняти рахунок, проте на шляху Дениса Кочеткова став Едуард Захарченко. Втім, вже через пару хвилин все той же Кочетков викотився на ворота Захарченка і з другої спроби відправив шайбу у ворота «Кременчука» . Коли до кінця періоду залишалося менше хвилини, «Донбас» вийшов вперед: Єгор Єгоров з передачі Дениса Кочеткова зумів переграти воротаря городян.

У третьому періоді загострення боротьби досягло найвищого рівня, що вилилося в безліч сутичок і вилучень з боку обох команд. Незважаючи на все це, рахунок на табло залишився незмінним. Як результат, «Донбас» відсвяткував п'яте чемпіонство країни, а Сергій Вітер вперше приміряв золоту медаль в якості головного тренера.

УХЛ. Фінал. 6-й матч

«Донбас» - «Кременчуг» - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 0:1 - Мельников (Коваленя, Гриценко), 26:17, 1:1 - Кочетков (Шафаренко, Єгоров), 31:11, 2:1 - Єгоров (Кочетков, Благой - більш.), 39:17 Рахунок в серії - 4:2







Джерело: УНІАН