Хоккей. Чемпіонат світу. 1-й тур. Всі результати

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Збірні Угорщини, Кореї та Казахстану вийшли в лідери турніру

На чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А, який проходить у Києві, відбувся останній, вечірній матч першого ігрового дня.

Один з фаворитів турніру - збірна Казахстану - обіграла команду Австрії. У першому періоді збірна Казахстану забезпечила собі вагому перевагу, закинувши дві шайби. Обидві на рахунку американського легіонера казахської команди Найджела Доуса.

Нагадаємо, що збірна України невдало стартувала на домашньому чемпіонаті, програвши в першому матчі команді Угорщини - 3:5.

Хокей. Чемпіонат світу. 1-й тур

Україна - Угорщина - 3:5 (1:1; 2:1; 0:3)

Шайби: 1:0 - Кузьмик (13:48), 1:1 - Барталіш (Ерделі, 14:35), 1:2 - Ваш (Ерделі, Ширані, 20:19), 2:2 - Буценко (Катрич, 27:33), в більшості, 3:2 - Буценко (Лялька, 38:49), 3:3 - Сарауер (Верс, Когер, 50:41), 3:4 - Дансеро (Сарауер, Харі, 52:51), 3:5 - Харі (Галло, Сагерт, 59:49), в більшості, в порожні ворота.

Україна: Захарченко - Побєдоносцев, Кугут, Толстушко, Алексюк, Ігнатенко, Ісаєнко, Варивода, Катрич - Буценко, Бабинець, Лялька, Благой, Бондарєв, Німенко, Петранговський, Гніденко, Кіча, Кузьмик, Чернишенко, Гаврик.



Південна Корея - Польща - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайби: 07:51 Кисунг Кім (Ахн) — 1:0; 27:07 Сангву Сін (Вусанг Парк, Вонйун Кім) — 2:0; 34:40 Брик (Пасют, Вронка — більш.) — 2:1; 42:07 Юнг Юн Лі (Свіфт) — 3:1; 46:02 Сангвук Кім (Янг) — 4:1; 49:48 Поцеха (Запала) — 4:2



Австрія - Казахстан - 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Доус (08:26), 0:2 Доус (14:56), 1:2 Комарек (24:32), 2:2 Раффль (37:31), 2:3 Маркелов (43:38)

Становище команд після першого туру: 1. Угорщина - 3 очки, 2. Корея - 3, 3. Казахстан -3, 4. Австрія - 0, 5. Україна - 0, 6. Польща - 0.



