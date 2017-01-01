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    Холіфілд назвав Кличка воїном, «реально крутим» і одержимим

    • Сьогодні, 15:22
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    Легендарний боксер похвалив Володимира Кличка за характер під час бою з Ентоні Джошуа

    Слідом за британцем Ленноксом Льюїсом підтримку Володимиру Кличку після його поразки від Ентоні Джошуа в епічній битві на "Уемблі" висловив ще один легендарний боксер у надважкій вазі минулих років – американець Евандер Холіфілд, який під час своїх виступів на професійному ринзі за свій безкомпромісний характер і свою непереборну волю до перемоги отримав отримав два прізвиська від уболівальників – "Воїн" (The Warrior) і "Реально Крутий" (The Real Deal).

    "Від одного воїна – іншому. Повага. Воїн. Реальною крутий. Одержимий. Кличко", – написав Холіфілд в Twitter.

    Джерело: segodnya.ua

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