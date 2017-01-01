Хорватія – Україна: Шевченко оголосив список легіонерів
- Сьогодні, 16:44
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі списком легіонерів, які отримають виклик на кваліфікаційний матч ЧС-2018 проти збірної Хорватії
Виклики до національної команди України отримали Денис Бойко («Малага», Іспанія), Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Роман Зозуля («Бетіс», Іспанія), Євген Селезньов («Карабюкспор», Туреччина).
Повний склад національної команди, яка готуватиметься до матчу з хорватами, буде оголошено наступного тижня.
Джерело: FFU