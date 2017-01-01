Ігор Суркіс: Хачеріді буде грати за дубль – це його вибір
- Сьогодні, 10:53
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Захисник збірної України Євген Хачеріді продовжить грати за дубль «Динамо»
Про це заявив президент столичного клубу Ігор Суркіс.
«Говорити про те, що він великий? Треба доводити це. Він уже в двох іграх не потрапив в заявку. Буде грати за дубль. Це його вибір», – заявив президент Динамо.
Раніше Суркіс висловив сподівання, що влітку нападники Олександр Гладкий та Артем Кравець повернуться в «Динамо».
У поточному сезоні УПЛ 29-річний Хачеріді провів 12 матчів і забив 1 гол.
Джерело: Вголос