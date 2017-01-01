Ігор Суркіс про «єдиний пул»: Хай не мріють, я ще не забув образи моїх футболістів

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Матчі київського «Динамо», як і раніше, будуть транслюватися на «2+2», заявив президент клубу

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що не збирається передавати матчі київського клубу в єдиний телевізійний пул. «Всі ці розмови про «єдиний пул» та інше - це не для нас. «Єдиний пул» це що - канал «Футбол», який буде з першої до останньої хвилини хаяти київське «Динамо» у всіх програмах, ображати моїх футболістів?! А я буду мовчати? Не буде цього ніколи! Які б гроші нам не запропонували, нехай навіть і не мріють. Київське «Динамо» телеправа в «єдиний пул» не передасть. Ми як транслювали наші домашні матчі на каналі «2+2», так і будемо транслювати. А якщо канал «2+2» не захоче транслювати, повірте мені, у нас є дуже багато інших каналів, які бажають транслювати наші поєдинки. А про «єдиний пул» ми будемо говорити тоді, коли підуть люди, які дозволили собі образи на адресу моїх футболістів, яких я зобов'язаний захищати. Я нічого не забув! Я все пам'ятаю», - сказав Ігор Суркіс в інтерв'ю FootballHub.