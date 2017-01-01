Ігор Суркіс: Ребров після поразки від «Зірки» хотів подати у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

УНІАН

Керівник київського клубу розповів про свої взаємини з головним тренером команди

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс розповів про взаємини з головним тренером команди і про розмову із Сергієм Ребровим після матчу з «Зіркою» у програмі «Профутбол».

«Головне – якщо буде прогрес, і ми побачимо, що команда прогресує в тій ситуації, в якій опинилося «Динамо» і весь український футбол, Ребров, звісно, залишиться і буде працювати. Звичайно, якщо у нього буде таке бажання, ще треба запитати у нього. Я йому запропонував улітку продовжити контракт. Він сказав: давайте я допрацюю сезон, і сядемо за стіл переговорів.

У мене немає проблем з Ребровим. Якщо він захоче, ми підпишемо з ним новий контракт. Я за те, щоб він залишався і продовжував працювати. Відкрию таємницю. Ребров після поразки у Кропивницькому виявив бажання піти. Мені коштувало чимало зусиль і нервів, щоб він залишився і продовжував працювати. Він мені подзвонив і сказав, що йому соромно, що такий відрив «Динамо» від «Шахтаря». І якщо ми його відпустимо, то він піде. Я йому сказав продовжувати працювати і виконувати свій контракт, і додав що вірю в нього», – розповів Суркіс.

Напередодні «Динамо» обіграло донецький «Олімпік» з рахунком 4:0 і скоротило відставання від донецького «Шахтаря» до 11 очок.

Джерело: Профутбол