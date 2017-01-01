Ігор Суркіс втратив сотні мільйонів доларів
- Сьогодні, 14:29
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Екс-співвласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов підтвердив, що власник «Динамо» втратив великі гроші через націоналізацію банку, сума втрат якого в результаті даної операції може сягати 300 млн доларів
Цю інформацію підтвердив колишній співвласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов в матеріалі VoxUkraine, повідомляє Дзеркало тижня.
«Причому гроші його брата Григорія Суркіса чомусь не чіпали», - додав Боголюбов.
22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк», в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.
Джерело: Дзеркало тижня