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    Ігор Суркіс втратив сотні мільйонів доларів

    • Сьогодні, 14:29
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    Екс-співвласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов підтвердив, що власник «Динамо» втратив великі гроші через націоналізацію банку, сума втрат якого в результаті даної операції може сягати 300 млн доларів

    Цю інформацію підтвердив колишній співвласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов в матеріалі VoxUkraine, повідомляє Дзеркало тижня.

    «Причому гроші його брата Григорія Суркіса чомусь не чіпали», - додав Боголюбов.

    22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк», в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

    Джерело: Дзеркало тижня

    «Динамо»
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