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    «Іллічівець» буде перейменований у ФК «Маріуполь»

    • Сьогодні, 12:39
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    Mаріупольський клуб проходить процедуру перейменування в рамках Закону України про декомунізацію

    Футбольний клуб «Іллічівець» у наступному сезоні виступатиме в українській Прем'єр-лізі під назвою ФК «Маріуполь».

    Відповідне рішення було затверджено в п'ятницю на зборах учасників української Прем'єр-ліги (УПЛ). Нагадаємо, що маріупольський клуб проходить процедуру перейменування в рамках Закону України про декомунізацію.

    «Іллічівець» став переможцем сезону 2016/17 в Першій лізі і достроково оформив право на підвищення в класі. Також у Прем'єр-лігу з Першої ліги перейде «Верес» у зв'язку з тим, що «Десна», яка завоювала підвищення в класі, не пройшла ліцензування.

    Маріуполь
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