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    Іспанія. «Барселона» вирвала фантастичну перемогу над «Реалом»

    • Сьогодні, 01:20
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    У 33 турі футбольного чемпіонату Іспанії каталонці здолали принципового суперника на його полі з рахунком 3:2

    У Мадриді на «Сантьяго Бернабеу»  завершився центральний матч туру чемпіонату Іспанії, в якому «Реал»  приймав «Барселону»  і поступився принциповому супернику.

    Матч завершився з рахунком 3:2 на користь команди з Каталонії. Команди швидко увійшли в гру і до середини першого тайму вже обмінялися голами. На 28-й хвилині після закидання на лінію воротарського від Марсело м`яч отримав Рамос і пробив у ближню штангу. Тот відскочив до Каземіро, який вразив вже порожні ворота. Втім, за п`ять хвилин, на 33-й, після передачі від Ракітіча прийняв м'яч Ліонель Мессі, по центру увірвався в штрафну «Реала", обіграв Рамоса і пробив повз голкіпера точно у ворота.

    Після перерви першою відзначилася «Барса» . На 73-й хвилині Іван Ракітіч на замаху обіграв опонента і обвідним ударом відправив м'яч у дальній кут. Але, на 86-й хвилині господарі поля відновили паритет. Марсело зробив простріл з лівого флангу і Хамес Родрігес точно пробив під поперечину. Вирішальний удар у доданий арбітром час завдав лідер каталонців - Мессі пробив в самісінький кут воріт - 2:3.

    Гра, як зазвичай у таких протистояннях, проходила в жорсткій боротьбі, що межує з грубістю.На 77-й хвилині суддя вилучив з поля капітана "Реала" Серхіо Рамоса, який в грубому підкаті збив Ліонеля Мессі.

    Таким чином, «Барселона»  наздогнала «Реал»  в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії - по 75 очок. Але, мадридці мають одну пропущену гру в запасі.

    Іспанія. Прімера, 33 тур

    «Реал» «Барселона»  – 2:3

    Голи: Каземіро, 28, Родрігес, 85 – Мессі, 33, 90+3, Ракітіч, 73

    Вилучення: Рамос, 78

    футбол спорт Іспанія
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