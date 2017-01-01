Іспанія. «Барселона» вирвала фантастичну перемогу над «Реалом»

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У 33 турі футбольного чемпіонату Іспанії каталонці здолали принципового суперника на його полі з рахунком 3:2

У Мадриді на «Сантьяго Бернабеу» завершився центральний матч туру чемпіонату Іспанії, в якому «Реал» приймав «Барселону» і поступився принциповому супернику.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь команди з Каталонії. Команди швидко увійшли в гру і до середини першого тайму вже обмінялися голами. На 28-й хвилині після закидання на лінію воротарського від Марсело м`яч отримав Рамос і пробив у ближню штангу. Тот відскочив до Каземіро, який вразив вже порожні ворота. Втім, за п`ять хвилин, на 33-й, після передачі від Ракітіча прийняв м'яч Ліонель Мессі, по центру увірвався в штрафну «Реала", обіграв Рамоса і пробив повз голкіпера точно у ворота.

Після перерви першою відзначилася «Барса» . На 73-й хвилині Іван Ракітіч на замаху обіграв опонента і обвідним ударом відправив м'яч у дальній кут. Але, на 86-й хвилині господарі поля відновили паритет. Марсело зробив простріл з лівого флангу і Хамес Родрігес точно пробив під поперечину. Вирішальний удар у доданий арбітром час завдав лідер каталонців - Мессі пробив в самісінький кут воріт - 2:3.

Гра, як зазвичай у таких протистояннях, проходила в жорсткій боротьбі, що межує з грубістю.На 77-й хвилині суддя вилучив з поля капітана "Реала" Серхіо Рамоса, який в грубому підкаті збив Ліонеля Мессі.

Таким чином, «Барселона» наздогнала «Реал» в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії - по 75 очок. Але, мадридці мають одну пропущену гру в запасі.





Іспанія. Прімера, 33 тур

«Реал» – «Барселона» – 2:3

Голи: Каземіро, 28, Родрігес, 85 – Мессі, 33, 90+3, Ракітіч, 73

Вилучення: Рамос, 78