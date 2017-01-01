Іспанський тріумф в Лізі чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадридський «Реал» та «Атлетіко» вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів

Відразу два клуби зі столиці Іспанії Мадриду вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

У Мадриді на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» завершився другий поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським «Реалом» і мюнхенською «Баварією».

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:2, і командам довелося грати додаткові 30 хвилин. В овертаймі ефективнішим виявився «Реал», який в цей час мав на одного гравця більше (у «Баварії» вилучений Відаль). Героєм поєдинку, В як і тиждень тому, став Кріштіану Роналду, який оформив хет-трик.

В іншому матчі англійський «Лестер» не зумів взяти реванш у іспанського «Атлетіко» (Мадрид) за поразку в першому матчі з рахунком 0:1.

Мадридський клуб ще в першому таймі забив гол на чужому полі - відзначився Сауль. Після перерви господарі великими силами пішли в атаку, але досягли успіху лише одного разу - гол забив Варді. Чинний чемпіон Англії зійшов з дистанції:

Британія втратила останнього учасника Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. Матчі-відповіді

«Реал» (Іспанія) - «Баварія» (Німеччина) - 4:2

Голи: Левандовський, 53, з пенальті (0:1), Роналду, 76 (1:1), Серхіо Рамос, 78, автогол (1:2), Роналду, 105 (2:2), Роналду, 110 (3:2), Асенсио, 112 (4:2)

«Лестер» (Англія) - «Атлетіко» (Іспанія) - 1:1

Голи: Сауль, 26 (0:1), Варді, 61 (1:1)





